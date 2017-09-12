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В Кембридже хотят разрешить студентам пользоваться на экзаменах компьютерами или планшетами, так как подростки разучились писать от руки. Напечатать ответ на вопрос им гораздо легче. Об этом сообщает Medialeaks.

В Кембридже хотят разрешить студентам печать всё на компьютере. Как сообщает The Telegraph, подростки сейчас очень мало пишут от руки. На лекции они приносят компьютеры или планшеты и набирают там текст.

В университете сейчас проводят опрос, чтобы узнать, готовы ли студенты ещё писать от руки. В качестве эксперимента в этом году в университете уже провели экзамен, где учащиеся могли печатать ответы на компьтере.

"15-20 лет назад студенты кропотливо что-то писали от руки по несколько часов в день. Сейчас же они не пишут вообще ничего, за исключением письменных экзаменов. Наш факультет обратил внимание на ухудшение почерка в последние годы. Определённо есть тренд на ухудшение. Сложно как студентам, так и преподавателям, которым всё труднее и труднее разбирать написанное", - сказала преподаватель с исторического факультета Сара Пирсэлл.

По словам Пирсэлл, от письма от руки нужно отказываться. Сегодня это забытое искусство, которое приносит много неприятностей. Например, студентов иногда вызывают летом в университет, чтобы они могли прочитать вслух написанное для экзаменаторов.

Источник: mel.fm