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Студенты Кембриджа разучились писать от руки (1)

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В мире | 12 сентября 2017 года, 10:51

В Кембридже хотят разрешить студентам пользоваться на экзаменах компьютерами или планшетами, так как подростки разучились писать от руки. Напечатать ответ на вопрос им гораздо легче. Об этом сообщает Medialeaks.

В Кембридже хотят разрешить студентам печать всё на компьютере. Как сообщает The Telegraph, подростки сейчас очень мало пишут от руки. На лекции они приносят компьютеры или планшеты и набирают там текст.

В университете сейчас проводят опрос, чтобы узнать, готовы ли студенты ещё писать от руки. В качестве эксперимента в этом году в университете уже провели экзамен, где учащиеся могли печатать ответы на компьтере.

"15-20 лет назад студенты кропотливо что-то писали от руки по несколько часов в день. Сейчас же они не пишут вообще ничего, за исключением письменных экзаменов. Наш факультет обратил внимание на ухудшение почерка в последние годы. Определённо есть тренд на ухудшение. Сложно как студентам, так и преподавателям, которым всё труднее и труднее разбирать написанное", - сказала преподаватель с исторического факультета Сара Пирсэлл.

По словам Пирсэлл, от письма от руки нужно отказываться. Сегодня это забытое искусство, которое приносит много неприятностей. Например, студентов иногда вызывают летом в университет, чтобы они могли прочитать вслух написанное для экзаменаторов.

Источник: mel.fm

Комментарии 1
Св11 минут назад
Письмо ручкой помогает развивать не только пальцы, но и мышление, утверждает профессор Вирджиния Бернингер (Virginia Berninger) из Вашингтонского университета, которая обнаружила при помощи функциональной магниторезонансной томографии, что письмо от руки сильнее активизирует те районы коры головного мозга, которые отвечают за память и усвоение новой информации
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