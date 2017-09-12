Мемориальная доска на доме Немцова провисела несколько дней (2)
С дома в Москве, где жил убитый политик Борис Немцов, сняли мемориальную доску с его именем. Это произошло 12 сентября, написала в Facebook Татьяна Тихонович - одна из дежурных у мемориала Немцову на Большом Москворецком мосту.
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков написал на своей странице в Facebook, что доску сняли активисты движения SERB, и дал ссылку на страницу одного из членов этой организации в сети "ВКонтакте".
Активист движения Гоша Тарасевич написал там, что "табличка демонтирована".
Муниципальный депутат района Замоскворечье Сергей Марков рассказал Meduza, что планирует обратиться в полицию с заявлением о краже, самоуправстве и умышленном повреждении имущества.
Доску на доме в Климентовском переулке, где жил Борис Немцов, установили 7 сентября. Такое решение приняли собственники квартир дома. Марков, бывший одним из инициаторов ее установки, настаивал, что все сделано в строгом соответствии с законом.
Источник: bbc.com
Известный российско-американский общественный деятель и политический комментатор Слава Рабинович на своей странице в социальной сети "Фейсбук", комментируя появление мемориальной доски убитому в 2015 году политику Борису Немцову, заявил, что организаторы акции перепутали дом и повесили табличку не туда:
https://life.ru/t/политика/1041774/miemorialnuiu_dosku_niemtsovu_poviesili_nie_na_tot_dom