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С дома в Москве, где жил убитый политик Борис Немцов, сняли мемориальную доску с его именем. Это произошло 12 сентября, написала в Facebook Татьяна Тихонович - одна из дежурных у мемориала Немцову на Большом Москворецком мосту.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков написал на своей странице в Facebook, что доску сняли активисты движения SERB, и дал ссылку на страницу одного из членов этой организации в сети "ВКонтакте".

Активист движения Гоша Тарасевич написал там, что "табличка демонтирована".

Муниципальный депутат района Замоскворечье Сергей Марков рассказал Meduza, что планирует обратиться в полицию с заявлением о краже, самоуправстве и умышленном повреждении имущества.

Доску на доме в Климентовском переулке, где жил Борис Немцов, установили 7 сентября. Такое решение приняли собственники квартир дома. Марков, бывший одним из инициаторов ее установки, настаивал, что все сделано в строгом соответствии с законом.

Источник: bbc.com