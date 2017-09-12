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Президент консультационной компании AccuWeather Джоэл Майерс заявил, что совокупный ущерб от ураганов "Харви" и "Ирма" обойдется экономике США в 290 миллиардов долларов. Об этом сообщает телеканал ABC.

Майерс уточнил, что подобного вида ущерб станет для страны рекордным.

"Ущерб от "Ирмы" составит около 100 миллиардов долларов, а от урагана "Харви" — 190 миллиардов долларов. Общий ущерб оценивается в 290 миллиардов долларов", — сказал президент AccuWeather.

Он также добавил, что некоторые убытки будут покрыты за счет страховки.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп запросил у конгресса 7,85 миллиардов долларов на первичное восстановление после урагана "Харви".