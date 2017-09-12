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Шведская группа ABBA отправится в виртуальное турне, сообщает The Local. Эту информацию подтвердил один из участников коллектива Бенни Андерссон.

Ранее стало известно, что Андерссон и его коллеги по АВВА Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус и Анни-Фрид Лингстад объединились с продюсером Саймоном Фуллером и Universal Music Group и что их совместный проект позволит новому поколению увидеть, услышать и прочувствовать ABBA так, как не представлялось возможным прежде.

Теперь Андерссон сказал, что планы по виртуальному воссоединению остаются в силе.

На данный момент идея заключается в том, что цифровые аватары квартета будут исполнять песни АВВА под живое музыкальное сопровождение.

Тур может начаться в 2019 году. «На это потребуется какое-то время, нужно время, чтобы оцифровать лицо», – отметил Андерссон.

Как уже сообщалось ранее, продолжение фильма-мюзикла по мотивам творчества группы ABBA «Мама Миа!» выйдет на экраны в 2018 году.