Британский фотограф Дэвид Слейтер выиграл процесс против защитников прав животных по их иску в защиту авторского права обезьяны на свое фотоизображение.

В 2011 году в джунглях Индонезии макака по имени Наруто завладела фотокамерой британского фотографа и сделала ставший знаменитым автопортрет.

Организация PETA (People For The Ethical Treatment of Animals - "Люди за этичное обращение с животными") подала иск в американский суд, требуя признать обезьяну автором фотографии, имеющим право на вознаграждение за ее использование.

Суд первой инстанции в Сан-Франциско в начале 2016 года постановил, что закон не предусматривает, чтобы владельцем авторских прав могло быть животное, в частности обезьяна.

Защитники прав животных, однако, не согласились с этим решением и подали апелляцию.