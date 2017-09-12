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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что якобы украденный у него паспорт находится в кабинете президента Украины Петра Порошенко, передает РИА «Новости».

«Я точно знаю, что мой паспорт сейчас в кабинете у президента Украины», — сказал он.

В свою очередь адвокат политика Маркиян Галабала завяил, что Саакашвили намерен обратиться в миграционную службу Украины с запросом о получении удостоверении лица без гражданства, постоянно проживающего в стране.

Ранее украинские пограничники вручили адвокату Саакашвили в присутствии лишенного гражданства политика протокол о незаконном пересечении границы Украины.