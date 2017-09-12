Республиканец лайкнул жесткое порно и переполошил весь интернет (1)
Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз поставил лайк в Twitter посту с фрагментом из порноролика, что оперативно заметили многие пользователи сети. Об этом пишет The Daily Mail.
Meanwhile, over in Ted Cruz' likes. pic.twitter.com/BRlAPXfUkz— Yashar Ali (@yashar) 12 сентября 2017 г.
Позднее официальный представитель политика Кэтрин Фрейзер сообщила, что лайк был поставлен по ошибке.
«Оскорбительный твит, появившийся в аккаунте Теда Круза, был удален, о нем сообщили администрации Twitter», — говорилось в сообщении Фрейзер.
Тем не менее это не остановило пользователей сети от многочисленных шуток по поводу пристрастий сенатора. Юзеры решили, что Круз в полусне забыл, что смотрит видео с основного аккаунта, и лайкнул его.
Некоторые заметили, что порноактриса в ролике напоминает жену республиканца Хайди.
the woman from teds video and his wife Heidi haha pic.twitter.com/qB9n2b5Z4B— mr. understood (@EMlNEMOBAMA) 12 сентября 2017 г.
Аккаунт под названием Sexuall Posts, в котором и содержался фрагмент жесткого порно, обновил информацию о себе, добавив, что в профиле появляются видео, которые нравятся в том числе и Теду Крузу.
Издание также вспомнило, что в июле 2016 года республиканец заявлял, что порно разрушает жизнь миллионов людей и крайне вредно, особенно для детей.
В феврале 2016 года во время предвыборной гонки Круз, будучи кандидатом в президенты США, выпустил ролик, в котором снялась порноактриса Эми Линдсэй. Из-за ее появления в сети разразился скандал, и предвыборный штаб удалил видео. Сама актриса отмечала, что просто «делала свою работу».
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