В мире |

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз поставил лайк в Twitter посту с фрагментом из порноролика, что оперативно заметили многие пользователи сети. Об этом пишет The Daily Mail.

Meanwhile, over in Ted Cruz' likes. pic.twitter.com/BRlAPXfUkz

Позднее официальный представитель политика Кэтрин Фрейзер сообщила, что лайк был поставлен по ошибке.

«Оскорбительный твит, появившийся в аккаунте Теда Круза, был удален, о нем сообщили администрации Twitter», — говорилось в сообщении Фрейзер.

Тем не менее это не остановило пользователей сети от многочисленных шуток по поводу пристрастий сенатора. Юзеры решили, что Круз в полусне забыл, что смотрит видео с основного аккаунта, и лайкнул его.

Некоторые заметили, что порноактриса в ролике напоминает жену республиканца Хайди.

the woman from teds video and his wife Heidi haha pic.twitter.com/qB9n2b5Z4B