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Издание BuzzFeed сообщило о плане широкого сближения, который Москва предложила президенту США Дональду Трампу весной, через несколько месяцев после его вступления в должность. Реализация плана должна была привести к полной нормализации отношений, включая восстановление контактов между военными и разведслужбами.

BuzzFeed утверждает, что в распоряжении редакции оказался документ с перечислением предложений России. Документ был передан в Госдеп через три месяца после вступления Трампа в должность одним из российских дипломатов.

Россия предлагала приступить к реализации примирения "немедленно". Это позволило бы наладить контакты уже к первой встрече глав двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге, которая состоялась в начале июля.

Согласно предложенной "дорожной карте", к апрелю спецпредставитель президента по кибербезопасности Андрей Крутских должен был встретиться с американским коллегой для консультаций в этой сфере. Затем две страны должны были провести специальные консультации по главным глобальным проблемам: о ядерной программе Северной Кореи, войне в Афганистане, "ситуации на Украине" и ядерной сделке с Ираном, недовольство которой неоднократно выказывал Трамп. Как отмечает "Дождь", позже планировались встречи глав ЦРУ, ФБР, совета нацбезопасности и Пентагона с российскими коллегами для обсуждения "областей взаимных интересов".

Как отмечает BuzzFeed, подобное предложение предполагало, что Трамп не будет злиться из-за активно обсуждаемого в США в то время вмешательства России в ход предвыборной кампании и будет способен принять "сближение со скоростью света".

Российское посольство в Вашингтоне отказались обсуждать документ, сославшись на то, что никогда не комментирует закрытые двусторонние переговоры. В Госдепе и Белом доме отказались уточнить, кто доставил документ, но не стали оспаривать его аутентичность, отмечает издание.

Источник: newsru.com