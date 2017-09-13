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На шоу "Вечерний Ургант" ведущий Иван Ургант попробовал одно из косметических средств, которое принесла гость выпуска, блогер и бывшая телеведущая Ирена Понарошку.

Ургант отметил, что маска приятно пахнет, на что Понарошку заявила, что средство сделано из соловьиного помета.

"Это хорошее название для программы на канале "Россия 1", — пошутил Ургант, намекая на ведущего "России 1" Владимира Соловьева.

Судя по всему, Соловьев посмотрел выпуск "Вечернего Урганта" и очень сильно обиделся. 11 сентября в своей программе "Вечера с Владимиром Соловьевым" он заявил, что Ургант "гаденько шутит про него" для того, чтобы его имя убрали из базы украинского сайта "Миротворец", который отслеживает граждан России, посетивших Крым в обход украинского законодательства.

"Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся теперь в бегах в Праге, с криком "Молодец, как ты уел Соловьева!" И все украинские сайты с радостью печатают: "Ай молодец Ургант!" Молодец, Ваня!", — возмущался телеведущий.

Ивана Урганта не вносили в базу "Миротворца", в ней находится его отец — актер Андрей Ургант. Сайт напрямую не связан с украинскими властями, однако многим фигурантам списка "Миротворца" СБУ запретила въезд на Украину.

Источник: meduza.io