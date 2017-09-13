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КНДР полностью отвергает новый пакет санкций, введенный резолюцией Совета Безопасности ООН.

"Резолюция" была сфабрикована США, которые пускают в ход все недостойные и агрессивные средства и методы. КНДР самым решительным образом осуждает и категорически отвергает "резолюцию 2375" СБ ООН о санкциях, которые являются продуктом отвратительной провокации, направленной на то, чтобы лишить КНДР ее законного права на самооборону и полностью задушить государство и его граждан полномасштабной экономической блокадой", - цитирует заявление внешнеполитического ведомства Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Новая резолюция ООН еще раз подтверждает, что КНДР избрала верный путь, и Пхеньян удвоит усилия, чтобы "обеспечить суверенитет страны, ее право на существование и сохранение мира и безопасности в регионе путем достижения практического равновесия с США", говорится в тексте заявления.

Совбез ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Документ, подготовленный Соединенными Штатами, получил поддержку всех членов СБ, включая Россию и Китай.

Источник: newsru.com