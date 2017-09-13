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Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в ночь на 13 сентября выехал в неизвестном направлении из гостиницы «Леополис» во Львове, сообщает украинский портал «Корреспондент.net».

По данным издания, вечером 12 сентября в фойе отеля было много людей, в том числе охранников Саакашвили и его соратников. Среди ночи все они вышли на улицу, сели в автомобили, среди которых был микроавтобус батальона «Донбасс», и уехали в неизвестном направлении. Позже микроавтобус вернулся к гостинице, но бывшего губернатора в нем не было.

По словам охранников политика, он уехал по делам. Однако этой ночью в отель Саакашвили так и не вернулся.

Отмечается, что 12 сентября в отель к Саакашвили приходили силовики, чтобы вручить политику, лишенному украинского гражданства, протокол о незаконном пересечении границы.

В настоящее время местонахождение Саакашвили неизвестно, однако на его странице в Facebook опубликовано сообщение о предстоящем митинге в Черновцах.

«Изменения в Украине начинаются с Черновцов. Приглашаю буковинцев на встречу с Михаилом Саакашвили 13 сентября в 18:00. Центральная площадь города», – сказано в публикации.