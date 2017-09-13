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Посольство Германии в Эстонии недовольно тем, что городские коммунальные службы приступают к вывозу мусора из Старого города Таллина в 5 часов утра, нарушая ночной покой сотрудников посольства. Об этом говорится в письме, которое в мэрию Таллина направил глава административного отдела посольства Германии Детлеф Экштайн, передает портал rus.err.ee.

По словам дипломата, посол Германии доволен тем, как убирают территорию вокруг здания дипломатической миссии, но при этом просит не приступать к работам по уборке и вывозу мусора возле резиденции раньше 7 часов утра.

В ответ вице-мэр Таллина Калле Кландорф, курирующий коммунальное хозяйство, сообщил, что изменить действующую систему сбора мусора в Старом городе сложно. Мусоровоз начинает работать в 5 утра, поскольку в этом районе проживает меньше всего горожан, а позднее Старый город заполняется туристами. По словам Кландорфа, если приступать к работам позднее, то фирма, которая отвечает за вызов мусора, просто не успеет обслужить всю территорию.

В 2016 году Эстония приняла 2 миллиона зарубежных туристов. Лидером по потоку гостей стала Финляндия, откуда приехало около миллиона человек. 200 тысяч человек приехали в прибалтийскую республику из России. Замкнула тройку Латвия с показателем в 140 тысяч путешественников. Общий показатель в 3,3 миллиона человек оказался рекордным за последние несколько лет, отметили в центре развития туризма. Кроме того, он на семь процентов превысил данные за 2015 год.