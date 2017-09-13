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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что пришло время включить Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону, поскольку это укрепит внешние границы Евросоюза, передает «Интерфакс».

«Если мы хотим укрепить Евросоюз, то он должен быть более инклюзивным. Если мы хотим укрепить внешние границы, то сейчас самое время включить Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону», - сказал Юнкер, выступая 13 сентября с программной речью на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Он отметил, что Хорватия также заслуживает полноценного членства в Шенгенской зоне, как только будут выполнены все необходимые для этого требования.

Болгария и Румыния присоединились к ЕС в январе 2007 года, а Хорватия - в июле 2013 года