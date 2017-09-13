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Санкции против России стоят экономике Евросоюза 3,2 миллиарда долларов в месяц. Экономика России, в свою очередь, потеряла 55 миллиардов долларов за три года. Об этом в среду, 13 сентября, заявил специальный докладчик ООН Идрис Джазаири, передает РИА Новости.

«В Европейском союзе и Российской Федерации санкции могли привести к экономическим потерям на общую сумму в 155 миллиардов долларов США, не имея при этом никакого явного положительного воздействия», — констатировал он.

Джазаири также отмечает, что введенные против России ограничительные меры не принесли результатов и оказались контрпродуктивными — из-за глобализации и полной интеграции РФ в мировую экономику они затронули страны, которые принимали санкции.

В ООН пришли к выводу о том, что за три года, с 2014-го по 2016-й, санкции стали причиной снижения ВВП России в среднем на один процент. Кроме того, ограничения привели к росту числа живущих за чертой бедности. Их стало больше на 4,3 миллиона человек. При этом наибольший урон российской экономике нанесло падение цен на нефть.

«Пример Российской Федерации свидетельствует об ожидаемой адаптируемости [к санкциям] относительно благополучной страны с многообразными ресурсами, высококвалифицированным населением и многочисленными торговыми партнерами», — заключил Идрис Джазаири.

В конце апреля Джазаири заявил, что общие потери России и мира от санкционных войн составляют примерно 150 миллиардов долларов, что в три раза больше, чем ВВП Эфиопии.