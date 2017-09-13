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Один из сценаристов «Вечернего Урганта», пожелавший остаться неназванным, прокомментировал конфликт шоумена Ивана Урганта с ведущим «Россия 1» Владимиром Соловьевым. Об этом в среду, 13 сентября, он рассказал телеканалу «Звезда».

По словам сценариста, шутка про соловьиный помет была личной импровизацией Урганта. «У нас вообще шутки никакие не прописываются. Ваня сам это сказал», — подчеркнул он.

Сотрудник передачи добавил, что продолжения конфликта между Ургантом и Соловьевым не будет со 100-процентной вероятностью. «Даже если в дело уже вмешался его отец и даже если Соловьев продолжит развитие. Тема закрыта», — заключил сценарист.

9 сентября Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале намазал на лицо маску из соловьиного помета, после чего пошутил, что нашел «хорошее название для шоу на канале "Россия"».

12 сентября Владимир Соловьев в своем ток-шоу на «России» неожиданно вспомнил об этих словах, когда речь зашла о внесении бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в базу сайта «Миротворец». «А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце"?, — вдруг спросил он и, не дождавшись ответа, продолжил. — Вот его отец точно. Но, с другой стороны, я знаю отличный способ сделать так, чтоб не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня».