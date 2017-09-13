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В одной из школ города Спокан в штате Вашингтон на северо-западе США в среду произошла стрельба, официальной информации о пострадавших пока нет, сообщил шериф города.

​"Стрельба в школе Freeman. Средняя и начальная школа закрыты. На месте (происшествия) полиция и медики", — говорится в сообщении шерифа Спокана в Twitter. По данным шерифа, полиция проверяет здание.

​"Мы предоставим информацию как только будет возможно. Пожалуйста, избегайте этого района", — говорится в сообщении.

По данным некоторых пользователей в социальных сетях, в результате стрельбы пострадали шесть человек.

Позднее на странице школы Спокана в Twitter появилась информация, что учебное заведение возобновило работу.