В школе в США произошла стрельба
В мире | 13 сентября 2017 года, 22:55
В одной из школ города Спокан в штате Вашингтон на северо-западе США в среду произошла стрельба, официальной информации о пострадавших пока нет, сообщил шериф города.
"Стрельба в школе Freeman. Средняя и начальная школа закрыты. На месте (происшествия) полиция и медики", — говорится в сообщении шерифа Спокана в Twitter. По данным шерифа, полиция проверяет здание.
"Мы предоставим информацию как только будет возможно. Пожалуйста, избегайте этого района", — говорится в сообщении.
По данным некоторых пользователей в социальных сетях, в результате стрельбы пострадали шесть человек.
Позднее на странице школы Спокана в Twitter появилась информация, что учебное заведение возобновило работу.
Источник: РИА Новости