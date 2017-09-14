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14 сентября стартуют совместные военные учения России и Белоруссии "Запад-2017", вызывающие тревогу у стран НАТО. Соседи Союзного государства опасаются возможности повторения "крымского сценария" в странах Прибалтики

Российско-белорусские учения "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября, вызвали серьезное беспокойство стран НАТО.

"Нужно выдержать эту неделю. Надеюсь, мы справимся, Россия закончит эти маневры и никакой эскалации не будет", — выразил надежду 12 сентября министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис. Провокаций в ходе учений опасается министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич. В качестве примера он привел "умышленное или неумышленное появление какого-нибудь самолета в воздушном пространстве стран Балтии, чтобы прощупать систему обороны".

Несколькими днями ранее министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен назвала "Запад-2017" « "демонстрацией силы" со стороны Москвы. Она заявила, что в маневрах примут участие свыше 100 тыс. военнослужащих.

По данным Минобороны России, в учениях примут участие почти 13 тыс. военнослужащих (около 7,2 тыс. от Белоруссии, примерно 5,5 тыс. человек от России). В ходе маневров будет задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также десять кораблей. Учения пройдут как на белорусских, так и на российских полигонах.

Согласно официальной позиции, учения "Запад-2017" носят "сугубо оборонительный характер".

"Несмотря на то что основная часть проводится на территории Республики Беларусь, при разработке замысла подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному региону", — говорится на сайте Министерства обороны России.

Учения "Запад" проходят с 2009 года раз в четыре года. В первый раз в маневрах были задействованы около 12,5 тыс. военнослужащих, в 2013 году — около 10 тыс. человек. По сценарию учений этого года, на территорию Белоруссии и Калининградской области "проникли" экстремистские группы, цель которых — провести теракт и дестабилизировать обстановку в Союзном государстве. По легенде, экстремисты получают материально-техническую помощь, вооружение и военную технику с воздуха и моря, сообщило российское Минобороны. При определении замысла учений учитывались современные подходы к применению войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет и ход недавних конфликтов на Ближнем Востоке и в Европе, дало более подробные данные Минобороны Белоруссии. На учениях будет отрабатываться противостояние "западной" коалиции заинтересованных "государств" (Вейшнория, Весбария, Лубения) и "северной", в составе которой — Союзное государство Белоруссии и России. Главной причиной обострения отношений между соседними коалициями, по легенде, является стремление внешних сил дестабилизировать обстановку на территории Белоруссии и ухудшить ее отношения с Россией.

"Несмотря на то что основная часть учений проводится на территории Республики Беларусь, при разработке замысла подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному региону", — отмечают разработчики сценария из российского Минообороны.

В ответ на учения США и союзники будут не только следить за ними, но и повышать боеготовность в Европе через ответные военные маневры, сказал РБК командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс во время телефонного пресс-брифинга 8 сентября.

11 сентября на Украине стартовали международные учения "Быстрый трезубец-2017", в которых участвуют военные из США, Канады, Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы и других стран. США и Канада прислали на Украину около 500 военных.