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Американская теннисистка Серена Уильямс показала новорожденную дочь. Фотографию она выложила в своем аккаунте в Instagram.

"Встречайте Алексис Олимпию Оганян-младшую", — написала спортсменка в комментарии к публикации.

35-летняя теннисистка родила девочку 1 сентября. Вес новорожденной составил 3090 граммов. Отец ребенка — американский интернет-предприниматель Алексис Оганян, один из основателей Reddit.

В настоящий момент Уильямс находится в декретном отпуске. Она планирует вернуться на корт.

В апреле бывшая первая ракетка мира румын Илие Настасе предположил, что ребенок Уильямс и Оганяна будет цвета молочного шоколада. Из-за этих слов организаторы Уимблдона отказались пускать его на турнир.

Американская теннисистка — рекордсменка по количеству побед на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде, у нее 23 титула. Также на счету спортсменки четыре золотые олимпийские медали (три из них — за победу в соревнованиях в парном разряде).