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Вскоре после презентации iPhone 8/8 Plus и iPhone X компания Apple снизила цены на устаревшие модели смартфонов.

Согласно информации, размещённой на официальном сайте компании, iPhone 7 с внутренним хранилищем объёмом 32 Гбайт подешевел до 598 евро, а цена версии на 128 Гбайт снизилась до 720 евро. В свою очередь, iPhone 7 Plus с 32 Гбайт внутренней памяти обойдётся покупателям в 720 евро, а стоимость модели на 128 Гбайт составляет 829 евро.

Напомним, 12 сентября в Театре имени Стива Джобса Apple представила смартфоны iPhone 8/8Plus и iPhone X, а также смарт-часы Apple Watch Series 3.