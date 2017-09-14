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Apple снизила цены на популярные модели iPhone (14)

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В мире | 14 сентября 2017 года, 08:52

Вскоре после презентации iPhone 8/8 Plus и iPhone X компания Apple снизила цены на устаревшие модели смартфонов.

Согласно информации, размещённой на официальном сайте компании, iPhone 7 с внутренним хранилищем объёмом 32 Гбайт подешевел до 598 евро, а цена версии на 128 Гбайт снизилась до 720 евро. В свою очередь, iPhone 7 Plus с 32 Гбайт внутренней памяти обойдётся покупателям в 720 евро, а стоимость модели на 128 Гбайт составляет 829 евро.

Напомним, 12 сентября в Театре имени Стива Джобса Apple представила смартфоны iPhone 8/8Plus и iPhone X, а также смарт-часы Apple Watch Series 3.

Источник: Lifenews
Комментарии 14
Veronika Mincenoka2 часа назад
A smisl??? Eto prosto brend. Posmotretj "nachinku" Xiaomi tam koe chto daze kruche, a cena v 3 raza menwe
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Минин Александр2 часа назад
Плохая новость.. в ломбард дешевле брать будут .. и снова на бутылках зарабатывать :(
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Тупизм2 часа назад
Ну что там может быть нового?
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