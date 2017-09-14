Apple снизила цены на популярные модели iPhone (14)
В мире | 14 сентября 2017 года, 08:52
Вскоре после презентации iPhone 8/8 Plus и iPhone X компания Apple снизила цены на устаревшие модели смартфонов.
Согласно информации, размещённой на официальном сайте компании, iPhone 7 с внутренним хранилищем объёмом 32 Гбайт подешевел до 598 евро, а цена версии на 128 Гбайт снизилась до 720 евро. В свою очередь, iPhone 7 Plus с 32 Гбайт внутренней памяти обойдётся покупателям в 720 евро, а стоимость модели на 128 Гбайт составляет 829 евро.
Напомним, 12 сентября в Театре имени Стива Джобса Apple представила смартфоны iPhone 8/8Plus и iPhone X, а также смарт-часы Apple Watch Series 3.
Источник: Lifenews
A smisl??? Eto prosto brend. Posmotretj "nachinku" Xiaomi tam koe chto daze kruche, a cena v 3 raza menwe
8
Ответить
Плохая новость.. в ломбард дешевле брать будут .. и снова на бутылках зарабатывать :(
7
Ответить
Ну что там может быть нового?
5
Ответить
Показать все (14)