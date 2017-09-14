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Бомбардир "Реала" пропустит матч из-за неудачно побритых ног (1)

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В мире | 14 сентября 2017 года, 09:04

Полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио пропустит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с кипрским АПОЭЛ из-за неудачно побритых ног. Об этом сообщает ABC.

Главный тренер испанской команды Зинедин Зидан заявил, что полузащитник не может надеть гетры, потому что испытывает боль в ноге. По информации издания, она вызвана раздражением после бритья.

В связи с этим Асенсио не выйдет на поле стадиона "Сантьяго Бернабеу", а будет готовиться к матчу четвертого тура Примеры с "Реал Сосьедад". Он пройдет 17 сентября.

"Реал" и АПОЭЛ выступают в группе Н вместе с лондонским "Тоттенхэмом" и дортмундской "Боруссией". Мадридцы — действующие победители турнира. В июне они впервые в истории завоевали трофей второй раз подряд.

В сезоне-2017/2018 Асенсио провел восемь матчей в составе "Реала", отметившись пятью забитыми мячами. Он является лучшим бомбардиром команды на данный момент.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 1
Олег2 часа назад
"Одна модель побрила ноги новым станком,а теперь эта дура сидит дома,и не знает куда сдать шерсть" Автора не помню. Ну и на хрена это ему надо,чтобы быть всегда в тренде,чтобы ему платили как футбольной суперзвезде?
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