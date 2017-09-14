Создан сервис с отмазками для случайно застуканных за просмотром порно
Популярный порносайт xHamster запустил сервис по генерации оправданий во время просмотра фильмов для взрослых. Об этом сообщается в пресс-релизе.
Как утверждается на сайте xHamster, пользователям не стоит стесняться того, что они смотрят порнографию. "Все в порядке, мы все смотрим порно. Но что вы делаете, когда ваша девушка ловит вас за руку? Правильно. Придумываете левые отмазки", — гласит подпись на главной странице.
"У нас есть кое-что для тебя на случай, если закончится топливо", — добавляет администрация сайта и приглашает пользователей ознакомиться с возможными оправданиями для любителей порнографических фильмов.
Среди предложенных вариантов встречаются такие, как "Я просто хотел произвести на тебя впечатление в постели", "xHamster пообещали мне денег за то, что я напишу им рецензию. Я не мог упустить такой шанс" и "Мой компьютер взломали, и я физически не могу закрыть браузер".
Также для посетителей ресурса предусмотрена возможность создания собственного оправдания и загрузки его на сайт.