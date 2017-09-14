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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон несколько раз предлагал министру иностранных дел России Сергею Лаврову продать Вашингтону заблокированную российскую дипсобственность. Об этом в четверг, 14 сентября, узнал "Коммерсантъ".

"Американцы предлагали российской стороне один вариант — выставить заблокированную дипсобственность на продажу", — пишет газета, уточняя, что речь идет о зданиях в Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке, арестованных 2 сентября. При этом строения в первых двух городах выкуплены Россией, а офис торгового представительства в Нью-Йорке находится в аренде. Дачи, доступ к которым был перекрыт еще 20 декабря прошлого года, также находятся в собственности РФ.

По данным американского портала о недвижимости Trulia.com, средняя цена за квадратный метр в квартале Сан-Франциско, где расположено генкосульство, составляет 1287 долларов. Общая площадь здания составляет 37,5 тысячи квадратных футов (3483 квадратных метров). Таким образом при продаже Россия могла бы выручить порядка 50 миллионов долларов.

Однако Москва на предложение о продаже не согласилась. "Мы пойдем в суд, как об этом было уже сказано президентом России", — заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам переговоров со своим американским коллегой Томасом Шенноном в Хельсинки 11-12 сентября. Также Рябков заявил Шеннону протест из-за враждебных действий Вашингтона и посягательства на дипломатический иммунитет.

Россия 2 сентября по требованию американской стороны закрыла генеральное консульство в Сан-Франциско, в здании прошли обыски. По заявлениям США, подобные требования стали ответом на предложение Москвы сократить до 455 человек число персонала, занятого в американских дипмиссиях в РФ. Ранее российский МИД отреагировал таким образом на принятие сенатом Конгресса США законопроекта, который ужесточает санкции против России.