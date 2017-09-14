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СМИ: убийство Вороненкова заказал бывший муж Максаковой (1)

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В мире | 14 сентября 2017 года, 12:27

Генпрокуратура Украины ответила на запрос по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, пишет "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, организаторами убийства были "вор в законе", бывший муж Марии Максаковой Владимир Тюрин и неназванный банкир, который последнее время работал в Крыму.

"Первый — это Владимир Тюрин, бывший супруг Марии Максаковой, которая потом вышла замуж за Вороненкова. Второй — владелец банка, работающего в Крыму. Указаны даты, когда они якобы встречались на полуострове для обсуждения подготовки преступления", — сообщил источник.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова находится в России.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Sedna51 минуту назад
Не верю! Гнусные инсинуации на невинных людей! Через 15 минут после убийства Вороненкова, Педручио Парашкин сообщил на весь мир, что это сделали сотрудники ФСБ по приказу самого Путина. И Гейропоские и Пиндосовские СМИ об этом так верещали, что уши закладывало. Естественно, латышские СМИ задыхались в негодовании. А тут такой облом?! Как же так -то?Неужто дрогнули? Хотя, вполне возможно, И Пиндостан и Гейропа "не заметят" новости...
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