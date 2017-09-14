В мире |

Генпрокуратура Украины ответила на запрос по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, пишет "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, организаторами убийства были "вор в законе", бывший муж Марии Максаковой Владимир Тюрин и неназванный банкир, который последнее время работал в Крыму.

"Первый — это Владимир Тюрин, бывший супруг Марии Максаковой, которая потом вышла замуж за Вороненкова. Второй — владелец банка, работающего в Крыму. Указаны даты, когда они якобы встречались на полуострове для обсуждения подготовки преступления", — сообщил источник.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова находится в России.