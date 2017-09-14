СМИ: убийство Вороненкова заказал бывший муж Максаковой (1)
В мире | 14 сентября 2017 года, 12:27
Генпрокуратура Украины ответила на запрос по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, пишет "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, организаторами убийства были "вор в законе", бывший муж Марии Максаковой Владимир Тюрин и неназванный банкир, который последнее время работал в Крыму.
"Первый — это Владимир Тюрин, бывший супруг Марии Максаковой, которая потом вышла замуж за Вороненкова. Второй — владелец банка, работающего в Крыму. Указаны даты, когда они якобы встречались на полуострове для обсуждения подготовки преступления", — сообщил источник.
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова находится в России.
Источник: Газета.ru
Не верю! Гнусные инсинуации на невинных людей! Через 15 минут после убийства Вороненкова, Педручио Парашкин сообщил на весь мир, что это сделали сотрудники ФСБ по приказу самого Путина. И Гейропоские и Пиндосовские СМИ об этом так верещали, что уши закладывало. Естественно, латышские СМИ задыхались в негодовании. А тут такой облом?! Как же так -то?Неужто дрогнули? Хотя, вполне возможно, И Пиндостан и Гейропа "не заметят" новости...
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