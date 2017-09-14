Оксимирон посвятил первый за полтора года сингл проигранному баттлу
Хип-хоп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон, выпустил трек "Биполярочка". Композиция опубликована на странице рэпера во "ВКонтакте" в четверг, 14 сентября.
"Написано и записано в ночь (...) на 14.09.17. Так долго ничего не выпускал, что забыл, как и куда заливать. Так что рассчитываю на народных умельцев", — написал Оксимирон в посте с песней.
В песне музыкант, в частности, намекает на проигранный рэперу Гнойному (настоящее имя Вячеслав Машнов) баттл:
"Каждый мой шаг под микроскопом и рил ток,
Если хоть раз облажался.
Я ждал год, чтобы отдать трон.
Шапка Мономаха тяжела,
Я подустал всех [насиловать] в рот".
Трек "Биполярочка" стал первым релизом Оксимирона за полтора года.
13 сентября депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга попросил генпрокурора России Юрия Чайку изучить словесный поединок Оксимирона и Гнойного на наличие признаков экстремизма, призывов к разжиганию межнациональной розни и оскорблений чувств верующих. Федоров в ответ на это пригрозил властям негативными последствиями.
Баттл состоялся в Санкт-Петербурге 6 августа. Победу со счетом 5:0 одержал Гнойный. Видеозапись дуэли набрала более 22 миллионов просмотров.
фото: Oxxxymiron/Facebook