В мире |

Хип-хоп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон, выпустил трек "Биполярочка". Композиция опубликована на странице рэпера во "ВКонтакте" в четверг, 14 сентября.

"Написано и записано в ночь (...) на 14.09.17. Так долго ничего не выпускал, что забыл, как и куда заливать. Так что рассчитываю на народных умельцев", — написал Оксимирон в посте с песней.

В песне музыкант, в частности, намекает на проигранный рэперу Гнойному (настоящее имя Вячеслав Машнов) баттл:

"Каждый мой шаг под микроскопом и рил ток,

Если хоть раз облажался.

Я ждал год, чтобы отдать трон.

Шапка Мономаха тяжела,

Я подустал всех [насиловать] в рот".

Трек "Биполярочка" стал первым релизом Оксимирона за полтора года.

13 сентября депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга попросил генпрокурора России Юрия Чайку изучить словесный поединок Оксимирона и Гнойного на наличие признаков экстремизма, призывов к разжиганию межнациональной розни и оскорблений чувств верующих. Федоров в ответ на это пригрозил властям негативными последствиями.

Баттл состоялся в Санкт-Петербурге 6 августа. Победу со счетом 5:0 одержал Гнойный. Видеозапись дуэли набрала более 22 миллионов просмотров.

фото: Oxxxymiron/Facebook