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Программный директор телеканала HBO Кейси Блойс заявил, что создатели сериала «Игра престолов» снимут несколько вариантов концовки, пишет The Independent.

Блойс заявил: «Я знаю, что в «Игре престолов» — в конце — они намерены снять множество версий, чтобы никто не знал, что действительно происходит».

Ранее Кит Харрингтон, который играет в сериале Джона Сноу рассказал, что потратил 15 часов на съемки сцен для седьмого сезона, которые в итоге не вошли в сериал.

Напомним, 27 августа телеканал HBO показал заключительную серию седьмого сезона «Игры престолов». Заключительный, восьмой, сезон сериала выйдет в конце 2018 или в начале 2019 года.