Глава компании SpaceX показал неудачные посадки ракет
В мире | 14 сентября 2017 года, 19:20
Глава компании SpaceX американский бизнесмен Илон Маск выложил в Instagram короткий ролик под названием "Как не сажать орбитальный ракетный ускоритель". На видео показана компиляция неудачных посадок первой ступени среднетяжелого носителя Falcon 9.
Ролик начинается с первой попытки SpaceX многократного использования ракеты, когда 29 сентября 2013 года первая ступень Falcon 9 неудачно приводнилась, и завершается демонстрацией попытки посадки на плавающую платформу Just Read the Instructions 14 апреля 2015-го.
Видео: elonmusk/Instagram
Источник: Lenta.ru