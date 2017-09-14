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Глава компании SpaceX американский бизнесмен Илон Маск выложил в Instagram короткий ролик под названием "Как не сажать орбитальный ракетный ускоритель". На видео показана компиляция неудачных посадок первой ступени среднетяжелого носителя Falcon 9.

Ролик начинается с первой попытки SpaceX многократного использования ракеты, когда 29 сентября 2013 года первая ступень Falcon 9 неудачно приводнилась, и завершается демонстрацией попытки посадки на плавающую платформу Just Read the Instructions 14 апреля 2015-го.

The sordid history of how the @SpaceX Falcon 9, the first fully reusable, orbit-class booster rocket, eventually managed to land in one piece and stay that way ... maybe Falcon realized it still loved us or finally read the instructions... Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Сен 14 2017 в 12:21 PDT

Видео: elonmusk/Instagram