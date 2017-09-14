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После первого года отношений женщинам надоедает секс с их партнером, выяснили ученые. Они проявляют к сексу в четыре раза меньший интерес, чем женщины, которые находятся в отношениях с партнером меньшее количество времени. У мужчин такая закономерность замечена не была. Результаты были опубликованы в журнале BMJ Open.

Исследователи опросили 11,5 тысяч человек, у которых в течение последнего года был хотя бы один сексуальный партнер. 34% женщин отметили, что их интерес к сексу в продолжительных отношениях поубавился. Среди мужчин снижение интереса наблюдалось лишь у 15%.

Сексуальная активность зависела и от возраста. Так, участники 18-29 лет имели в среднем 112 половых актов в год. Участники 30-39 лет занимались сексом 86 раз в год, 40-49 лет — 69 раз. Кроме того, желание заниматься сексом было ниже у тех мужчин и женщин, которых в прошлом принуждали к половому акту.

На снижение либидо у женщин влияла смена партнера три и более раз за год и наличие детей младше пяти лет. Среди других факторов, уменьшающих желание заниматься сексом, оказались недавно перенесенные ЗППП, проблемы с физическим здоровьем и психикой.