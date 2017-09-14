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В Еврокомиссии объяснили, в чем заключается для ЕС опасность расширения "Северного потока". Об этом заявил в Европарламенте в четверг, 14 сентября, член ЕК по энергетике Мигель Ариас Каньете, передает "Интерфакс".

По словам Кантье, "Северный поток-2" может иметь негативные последствия для других газовых коридоров, именно поэтому мандат Совета ЕС включает вопрос потенциального влияния этого газопровода на другие источники газоснабжения, в частности через Украину, которую в ЕС считают "зоной надежного транзита".

"Проблема в том, что если бы мы могли напрямую применять европейское законодательство, мы бы это сделали, но наше законодательство проблематично в этом отношении. Поэтому было решено предпринять два действия", — сказал он.

Еврокомиссар пояснил, что речь идет о получении у Совета ЕС мандата на переговоры с Россией, а также о внесении изменений в европейское законодательство "таким образом, чтобы это больше не повторилось".

13 сентября президент Российско-германской внешнеторговой палаты, глава нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил о вероятном пересмотре схемы финансирования "Северного потока-2" из-за санкций США. Зеле пояснил, что пересмотр коснется части финансирования в размере 70 процентов, которую рассчитывали привлечь в виде кредитов.

В июне главы энергетических ведомств стран ЕС не предоставили Еврокомиссии мандат на переговоры с Россией о создании специальной юридической базы по газопроводу "Северный поток-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим "Северным потоком". Партнерами "Газпрома" выступают компании Engie, Shell, OMV, Uniper и Wintershall. Стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.