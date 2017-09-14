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В Международном музее шпионажа в Вашингтоне будет выставлен ледоруб, которым вечером 20 августа 1940 года секретный агент НКВД Рамон Меркадер с паспортом на имя канадского бизнесмена Фрэнка Джексона в пригороде Мехико убил жившего там в эмиграции российского революционера и политика Льва Троцкого, сообщает The Guardian.

Как пишет газета, этот топор был показан на пресс-конференции в полиции после убийства, а затем более чем на 60 лет исчез. В 2018 году реликвия будет выставлена в Международном музее шпионажа в Вашингтоне, который откроется в новом здании.

Топор держали в течение нескольких лет в хранилище вещественных доказательств в Мехико, откуда его забрал офицер тайной полиции Альфредо Салас, который сказал, что хочет сохранить орудие убийства для потомков. Следующим владельцем ледоруба стала его дочь Ана Алисия, которая держала реликвию под кроватью 40 лет, пока в 2005 году не выставила на продажу.

Внук Троцкого Эстебан (Сева) Волков предложил сдать кровь на тест ДНК при условии, что Салас отдаст оружие дому-музею Троцкого, но та отклонила это предложение. "Мне нужно заработать на этом, - сказала она The Guardian. - Я думаю, если это так важно для истории, это должно чего-то стоить".

В конце концов реликвию купил частный коллекционер из США Кит Мелтон, автор множества книг по истории шпионажа и учредитель Международного музея шпионажа. Коллекционер, живущий в Бока-Ратоне, штат Флорида, говорит, что ледоруб стал предметом его одержимости.

Он искал его 40 лет, отслеживая слухи о его местонахождении. Согласно одному из них, президент Мексики использовал этот ледоруб в качестве пресс-папье. Как заявил Кит Мелтон AP, ему пришлось трижды ездить в Мехико, чтобы найти ледоруб, которым якобы убили Троцкого. "Я совершил три поездки в Мехико, и нам удалось доказать, что это тот самый ледоруб", - сказал Мелтон.

Сколько он заплатил Салас за топор, неизвестно. Внук Троцкого от ДНК которого коллекционеры отказались, заявил, что судьба ледоруба его больше не интересует. "Кто знает, настоящий ли это топор", - попытался поселить сомнения в подлинности будущего экспоната Волков.

Он говорил ТАСС, что выступает против того, чтобы на гибели его деда делали бизнес. "Я не исключаю, что речь идет о подлинном орудии убийства, имеющем определенную историческую ценность, но, похоже, что госпожа, владеющая им, намерена просто заработать денег. Я готов сдать кровь для анализа, чтобы выяснить подлинность предмета, но только в том случае, если ледоруб будет безвозмездно передан на хранение музею моего деда в Мехико", - заявлял внук Троцкого.

Мелтон говорит, что подлинность подтверждается документами о передаче его Салас, на нем есть клеймо австрийского производителя Werkgen Fulpmes, о чем прежде не было известно; у него те же размеры, что указаны в полицейском отчете, и следы ржавчины от отпечатков пальцев убийцы, соответствующие фотографии, продемонстрированной на пресс-конференции 1940 года.

В апреле 2005 года Ана Алисия Салас, предъявив ледоруб мексиканским журналистам, рассказала, что орудие убийства, выставлявшееся в мексиканском музее криминалистики, было подменено ее отцом, сотрудником тайной полиции. Позднее, по ее словам, из музея была выкрадена выставленная там копия ледоруба с укороченной рукояткой, а подлинный ледоруб якобы хранится у нее.

Мелтон считает, что разгадал одну из загадок убийства Троцкого: зачем Меркадеру понадобилось использовать ледоруб, если у него был пистолет и 13-дюймовый кинжал. После попытки покушения в мае охрана Троцкого была усилена. "Единственный шанс, который у него был, - это убить его тихо, а затем выйти как гость, прежде чем они обнаружат тело", - сказал Мелтон. Пистолет не годился, потому что произведет много шума, а кинжал был орудием ненадежным.

НКВД рекомендовал тупой удар в затылок, чтобы гарантировать совершенно бесшумную смерть, и для этой работы Меркадер украл ледоруб.

Фото из Twitter