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Совет министров Европейского союза продлил на полгода — до 15 марта 2018 года — индивидуальные санкции в отношении граждан и компаний из России. Решение было принято сегодня, сообщается на сайте Совета.

Оценка существующей ситуации, как сказано в пресс-релизе, оставила режим санкций без изменений. Список лиц, против которых ведены ограничения, был пересмотрен лишь по формальным причинам — из него удалили четырех умерших человек.

В настоящее время ограничительные меры применяются к 149 лицам и 38 компаниям, говорится в сообщении.

Также со стороны ЕС в отношении России действуют секторальные экономические санкции (до 31 января 2018 года) и ограничительные меры «в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченную территорией Крыма и Севастополя» (до 23 июня 2018 года).