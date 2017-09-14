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В сети появилась информация о том, что скончалась бывшая солистка коллектива «Банд'Эрос» Рада (Родика Змихновская). Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, близкие артистки подтвердили ее смерть.

Life со ссылкой на телеграм-канал Super сообщает, что девушка несколько дней находилась в коме после кровоизлияния в мозг.

"Несколько дней назад Рада улетела к подруге в Калифорнию. В Америке у нее случилось кровоизлияние в мозг. Раду положили в больницу, пытались откачать, но ничего не помогло. Сегодня утром она умерла. Рада была основательницей группы. Под неё и Наташу создавали коллектив, потом уже привлекли в него мальчишек — Гарика и Батишту. Отношения с коллективом Рада поддерживала, но уже не особо принимала участие в их жизнях", - приводит портал слова представители группы.

Змихновская покинула проект «Банд'Эрос» в 2007 году. Согласно данным из открытых источников, это произошло из-за беременности.

Наиболее известными хитами коллектива стали песни «Коламбия Пикчерз не представляет» и «Не зарекайся».

Согласно порталу «Кинопоиск», Родика Змихновская выступила исполнительным продюсером фильма «Танцующий в пустыне» 2014 года.

Фото из Twitter