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В США состоялось объявление лауреатов Шнобелевской премии — международной награды за исследования сомнительной научной ценности. 27-я церемония награждения вновь прошла в Гарвардском университете.

Премии по физике удостоился Марк-Антуан Фардин, доказавший, что кошки — это жидкость.

"В жидком состоянии вещество занимает определенный объем и принимает форму емкости, в которой находится",— поясняет ученый в своем исследовании "О реологии кошек". Премия мира досталась команде, выяснившей, что игра на диджериду помогает справиться с синдромом обструктивного апноэ во сне — частых, по 10-15 в час, остановках дыхания во время сна, а также позволяет избавиться от храпа.

Диджериду — это музыкальный духовой инструмент австралийских аборигенов. Премию по экономике получили исследователи, изучившие, как контакт с живым крокодилом влияет на тягу человека к азартным играм. "Почему у стариков большие уши?", — так называлось исследование, автор которого получил премию по анатомии. Исследование было проведено еще в 1995 году. Лауреатов премии по биологии заинтересовало, как у самок пещерных насекомых появились пенисы, а у самцов — вагины.