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Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин выразил разочарование тем фактом, что лига не отпустила хоккеистов на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, передает "Р-Спорт".

"Я вижу новости этой недели, и я очень разочарован тем, что МОК, ИИХФ и НХЛ поставили меня и всех игроков НХЛ в такую позицию, что у ряда лучших хоккеистов в мире нет шансов сыграть на Олимпийских играх.

Это касается не только меня, но и всех игроков НХЛ, которые хотят играть и имеют шанс выиграть золото для своей страны. Теперь нашим сборным не разрешено вызвать нас, чтобы сыграть на Олимпиаде.

Я, мои одноклубники и все игроки, которые хотят поехать на Игры, проиграли. Присутствие хоккеистов из НХЛ на Олимпийских играх хорошо как для хоккея, так и для Олимпиады. То, что мы не будем там играть, это отстой!", — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.