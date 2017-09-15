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Четыре из десяти городов с самой беззаботной жизнью расположены в Германии, а наибольший уровень стресса испытывают резиденты Багдада, где, как выяснили аналитики британской компании Zipjet, совсем не все спокойно.

Чтобы выявить, насколько нервно живут люди в крупных городах по всему миру, эксперты оценили каждый из них по нескольким показателям.

Учитывались, в частности, такие факторы, как плотность населения, уровень безопасности проживания, покупательская способность населения, процент озеленения, число солнечных часов в году, уровень безработицы, степень развитости системы общественного транспорта, уровень загрязненности воздуха, физическое и психическое здоровье жителей, уровени загруженности дорог, шума и социальной защищенности людей.

Из необычных критериев — отношение к людям разных национальностей и уровень гендерного равенства.

По результатам исследования первое место в списке городов, где у населения почти нет поводов для беспокойства, занял немецкий Штутгарт: коэффициент стресса (КС) здесь — 1. Еще один город в Германии — Ганновер — получил "бронзу" рейтинга (КС — 1,19). Мюнхену с коэффициентом 1,31 досталась пятая позиция, Гамбургу (1,69) — последнее место в почетной десятке.

"Серебро" отдали миниатюрному Люксембургу, четвертое место списка — швейцарскому Берну. Шестую и седьмую позицию заняли Бордо (Франция) и Эдинбург (Шотландия) соответственно, девятую — австрийский Грац.

Единственным неевропейским городом в топ-10 стал Сидней, где коэффициент стресса равен 1,56. Уникуму досталось восьмое место.

Рейтинг локаций с самой нервной жизнью возглавил Багдад — в иракской столице общий уровень стресса оценивается в целую десятку. На втором месте с конца — Кабул (Афганистан, КС — 9,98), на третьем — нигерийский Лагос (9,95).

В список аутсайдеров также попали — в порядке убывания коэффициента стресса — Дакар (Сенегал), Каир (Египет), Тегеран (Иран), Дакка (Бангладеш), Карачи (Пакистан), Нью-Дели (Индия) и филиппинская Манила.

Москва заняла 124 место рейтинга, в котором всего насчитывается 150 городов, став, таким образом, самым стрессовым городом Европы. В российской столице высокая плотность населения (8,31 балла против люксембургских 1,06 и сиднейских 1,3), пробки в 7,64 балла (у лидера списка Штутгарта — 5,23, у Сиднея еще хуже — 6,38) и неудовлетворительное соотношение доходов населения и стоимости жизни — 8,55, в то время как у лидера по этому показателю — Мюнхена — оно равно единице.

Тройку городов с самым физически здоровым населением составили Рейкьявик (Исландия), Монако и шведский Стокгольм (российская столица по этому показателю — на 29 месте). Психически лучше всех себя чувствуют жители Люксембурга, Бордо и Граца (у Москвы — 140 место).

Лидерами по показателю "расовое равенство" стали американские Сиэтл, Бостон и Сан-Франциско. Что касается равенства полов — гендерных границ почти нет в Рейкьявике, Веллингтоне (Новая Зеландия) и в Цюрихе.

Самыми безопасными аналитики назвали Абу-Даби (ОАЭ), Осаку (Япония) и Бордо. Москва по уровню безопасности занимает 111 позицию, Петербург — 90-ю.

С точки зрения чистоты воздуха лучшие в мире — Майами, Сиэтл и Ванкувер. И наконец, для желающих выспаться: тише всего в Абиджане (Кот-д'Ивуар).