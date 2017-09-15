В метро Лондона произошел взрыв (ДОПОЛНЕНО) (1)
На станции лондонского метро Парсонс Грин произошел взрыв, передает The Sun.
Cilvēki no metro vagona #Londona #Anglija skrējuši prom un savainojās grūstoties. foto no @EmmaStevie1 pic.twitter.com/A04MKADE6K— BreakingLV (@breakinglv) 15 сентября 2017 г.
"Мы в курсе инцидента на станции метро "Парсонс-Грин". Сотрудники находятся на месте", — говорится в сообщении полиции в твиттере.
Police are reporting an incident has occurred at Parsons Green train station in #London. #9News pic.twitter.com/F7j5fXPbCO— Nine News Australia (@9NewsAUS) 15 сентября 2017 г.
На месте дежурят врачи, сообщается, что несколько человек получили ожоги лица.
Часть пассажиров лондонского метро пострадала в давке.
Пользователи соцсети Twitter делятся фотографиями причины взрыва.
Before everybody freaks out.— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 15 сентября 2017 г.
Aftermath of the (bucket) explosion in a London underground tube.
Picture: Andy Webb via @MetroUK pic.twitter.com/YXXw4pUyFv
На фотографиях с места инцидента видно, что горит белое пластиковое ведро, оставленное в пакете. Согласно сообщениям очевидцев, взорвалось содержимое этого пакета.
По словам очевидцев, около 20 человек пострадали при взрыве на станции метро Лондона "Парсонс-Грин", передает LBC.
"Огненный шар пронесся над моей головой. У меня обгорели волосы, но были люди, которые пострадали серьезнее", — сказал один из очевидцев.
По его словам, источник взрыва находился в районе выхода из вагона метро.
Станция закрыта на месте работают правоохранительные органы.
Полиция сообщила очевидцам, что на станции "Парсонс Грин" нашли вторую бомбу. В настоящее время полиция деактивизирует обнаруженное устройство, сообщает Life.ru.
Журналист The Daily Telegraph в своем Twitter сообщила о второй бомбе.
"Только что полиция сказала нам, что есть вторая бомба, которую они пытаются деактивировать", - пишет она.
Police just told us there is a second bomb they are trying to deactivate.#Parsonsgreen— Nicky Harley (@nickyharley) 15 сентября 2017 г.
Другие очевидцы делятся видео с места происшествия.
#parsonsgreen pic.twitter.com/0OUV819EtE— Sylvain Pennec (@sylvainpennec) 15 сентября 2017 г.
В настоящее время около 50 пожарных находятся на месте взрыва на станции лондонского метро.
Очевидцы также сообщают, что ситуация на "Парсонс Грин" стабилизировалась и той паники, которая возникла сразу после инцидента, уже нет.
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