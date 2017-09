В мире |

На станции лондонского метро Парсонс Грин произошел взрыв, передает The Sun.

"Мы в курсе инцидента на станции метро "Парсонс-Грин". Сотрудники находятся на месте", — говорится в сообщении полиции в твиттере.

Police are reporting an incident has occurred at Parsons Green train station in #London. #9News pic.twitter.com/F7j5fXPbCO — Nine News Australia (@9NewsAUS) 15 сентября 2017 г.

На месте дежурят врачи, сообщается, что несколько человек получили ожоги лица.

Часть пассажиров лондонского метро пострадала в давке.

Пользователи соцсети Twitter делятся фотографиями причины взрыва.

Before everybody freaks out.

Aftermath of the (bucket) explosion in a London underground tube.

Picture: Andy Webb via @MetroUK pic.twitter.com/YXXw4pUyFv — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 15 сентября 2017 г.

На фотографиях с места инцидента видно, что горит белое пластиковое ведро, оставленное в пакете. Согласно сообщениям очевидцев, взорвалось содержимое этого пакета.

По словам очевидцев, около 20 человек пострадали при взрыве на станции метро Лондона "Парсонс-Грин", передает LBC.

"Огненный шар пронесся над моей головой. У меня обгорели волосы, но были люди, которые пострадали серьезнее", — сказал один из очевидцев.

По его словам, источник взрыва находился в районе выхода из вагона метро.

Станция закрыта на месте работают правоохранительные органы.

Полиция сообщила очевидцам, что на станции "Парсонс Грин" нашли вторую бомбу. В настоящее время полиция деактивизирует обнаруженное устройство, сообщает Life.ru.

Журналист The Daily Telegraph в своем Twitter сообщила о второй бомбе.

"Только что полиция сказала нам, что есть вторая бомба, которую они пытаются деактивировать", - пишет она.

Police just told us there is a second bomb they are trying to deactivate.#Parsonsgreen — Nicky Harley (@nickyharley) 15 сентября 2017 г.

Другие очевидцы делятся видео с места происшествия.

В настоящее время около 50 пожарных находятся на месте взрыва на станции лондонского метро.

Очевидцы также сообщают, что ситуация на "Парсонс Грин" стабилизировалась и той паники, которая возникла сразу после инцидента, уже нет.