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В метро Лондона произошел взрыв (ДОПОЛНЕНО) (1)

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В мире | 15 сентября 2017 года, 13:38

На станции лондонского метро Парсонс Грин произошел взрыв, передает The Sun.

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"Мы в курсе инцидента на станции метро "Парсонс-Грин". Сотрудники находятся на месте", — говорится в сообщении полиции в твиттере.

На месте дежурят врачи, сообщается, что несколько человек получили ожоги лица.

Часть пассажиров лондонского метро пострадала в давке.

Пользователи соцсети Twitter делятся фотографиями причины взрыва.

На фотографиях с места инцидента видно, что горит белое пластиковое ведро, оставленное в пакете. Согласно сообщениям очевидцев, взорвалось содержимое этого пакета.

По словам очевидцев, около 20 человек пострадали при взрыве на станции метро Лондона "Парсонс-Грин", передает LBC.

"Огненный шар пронесся над моей головой. У меня обгорели волосы, но были люди, которые пострадали серьезнее", — сказал один из очевидцев.

По его словам, источник взрыва находился в районе выхода из вагона метро.

Станция закрыта на месте работают правоохранительные органы.

Полиция сообщила очевидцам, что на станции "Парсонс Грин" нашли вторую бомбу. В настоящее время полиция деактивизирует обнаруженное устройство, сообщает Life.ru.

Журналист The Daily Telegraph в своем Twitter сообщила о второй бомбе.

"Только что полиция сказала нам, что есть вторая бомба, которую они пытаются деактивировать", - пишет она.

Другие очевидцы делятся видео с места происшествия.

В настоящее время около 50 пожарных находятся на месте взрыва на станции лондонского метро.

Очевидцы также сообщают, что ситуация на "Парсонс Грин" стабилизировалась и той паники, которая возникла сразу после инцидента, уже нет.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Muslim1 минуту назад
Слишком много внутренних разборок на Западе правых, левых, идиотов и интеллектуалов нынче, надо срочно опять отвлекать внимание подстроенными терактами. Какая прелесть. Найти пакистанского наркошу, напичкать транквилизаторами и пообещать пополнить счета родителей на родине, если сделаешь небольшое дело. Хоп, и очередная акция по дескредитации тех или иных и причина для очередной разборки правящих лагерей.

На западе всегда политика вершилась терактами. Вспомнить хотя бы, как Принцип вмастил Австриякам, когда они давно искали предлог для начала кампании против сербов.
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