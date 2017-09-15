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В американском аэропорту Шарлотты Дуглас (штат Северная Каролина) прибывший из Западной Вирджинии самолет авиакомпании American Eagle Airlines протаранил буксир. Как сообщает Airlive, инцидент произошел во время руления к месту стоянки.

В результате аварии пострадал водитель буксира, его доставили в больницу. На борту лайнера в момент аварии находились 34 человека, в их числе 31 пассажир и три члена экипажа. Никто из них не пострадал.