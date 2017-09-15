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На странице пользователя @sylvainpennec в Twitter появилось видео с места взрыва, который прогремел сегодня в вагоне лондонской подземки — на станции «Парсонс-Грин» на юго-западе города.

На записи, которую уже перепубликовали британские телеканалы, видно, что взрывное устройство было заложено в пластиковое ведро, которое, в свою очередь, спрятали в обычный пластиковый пакет из супермаркета.

Очевидцы рассказали, что за хлопком последовало воспламенение, и даже на видео заметно, что в ведре что-то горит. При взрыве пострадали несколько человек, получивших ожоги и опаливших волосы, однако возникшая после ЧП давка привела к травмированию более 20 пассажиров. Из них 18 человек были госпитализированы.

Правоохранительные органы квалифицировали случившееся как теракт: очевидно, что взрывное устройство является самодельным и было оставлено в вагоне под видом забытой сумки со злым умыслом. Неофициальные источники сообщают, что в еще одном вагоне метро была найдена другая сумка с похожей бомбой.