Трамп предложил "отключить" интернет для борьбы с терроризмом
В мире | 15 сентября 2017 года, 17:39
Президент США Дональд Трамп назвал интернет главным инструментом вербовки новых террористов и предложил отключить его в связи со взрывом в лондонском метро.
«С неудачниками-террористами нужно обращаться намного более жестко. Интернет — их главный инструмент вербовки, который мы должны отключить и использовать лучше!», — написал он в своем твиттере.
Он также написал, что в США должен быть расширен и ужесточен временный запрет на прием беженцев.
Ранее появилось видео из вагона в лондонском метро, где произошел взрыв.
Источник: Газета.ru