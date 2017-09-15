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Президент США Дональд Трамп назвал интернет главным инструментом вербовки новых террористов и предложил отключить его в связи со взрывом в лондонском метро.

«С неудачниками-террористами нужно обращаться намного более жестко. Интернет — их главный инструмент вербовки, который мы должны отключить и использовать лучше!», — написал он в своем твиттере.

Он также написал, что в США должен быть расширен и ужесточен временный запрет на прием беженцев.

Ранее появилось видео из вагона в лондонском метро, где произошел взрыв.