СМИ: установлена личность подозреваемого в совершении теракта в метро Лондона
В мире | 15 сентября 2017 года, 18:02
Правоохранители установили личность подозреваемого в совершении теракта на станции метро «Парсонс-Грин» в Лондоне, сообщает Sky News со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Источники в силовых структурах сообщают, что они установили личность подозреваемого в подрыве бомбы на «Парсонс-Грин», — написал корреспондент Марк Уайт.
Как отметил источник, это стало возможно при просмотре записей с камер видеонаблюдения.
Утром 15 сентября в Лондонском метрополитене на станции «Парсонс-Грин» в вагоне поезда произошел взрыв. Полиция квалифицирует произошедшее как теракт. При взрыве самодельной бомбы пострадали не менее 22 человек.
Источник: Газета.ru