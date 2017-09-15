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Правоохранители установили личность подозреваемого в совершении теракта на станции метро «Парсонс-Грин» в Лондоне, сообщает Sky News со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Источники в силовых структурах сообщают, что они установили личность подозреваемого в подрыве бомбы на «Парсонс-Грин», — написал корреспондент Марк Уайт.

Как отметил источник, это стало возможно при просмотре записей с камер видеонаблюдения.

Утром 15 сентября в Лондонском метрополитене на станции «Парсонс-Грин» в вагоне поезда произошел взрыв. Полиция квалифицирует произошедшее как теракт. При взрыве самодельной бомбы пострадали не менее 22 человек.