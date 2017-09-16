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В ходе ремонтных работ в историческом здании парламента Австрии строители обнаружили бюсты Адольфа Гитлера и картины с его изображением. Об этом сообщили в субботу в парламентской администрации.

Два бюста Гитлера, а также четыре картины и барельеф с его изображением хранились в подвальном помещении.

"Находка подчеркивает важность полной ликвидации [предметов, напоминающих о] нацистской истории в здании парламента", - сказала спикер Национального совета (нижней палаты парламента) Австрии Дорис Буресон.

С 1938 по 1945 год это здание сначала использовалось как резиденция комиссара рейха по вопросам воссоединения, а затем как венская администрация нацистов.

Все найденные исторические предметы будут переданы ученым для проведения исследовательской работы, после чего они представят на рассмотрение администрации законодательного органа предложение, где лучше хранить эти картины и бюсты. Решение должно быть принято весной 2018 года.

Историческое здание австрийского парламента закрылось минувшим летом на ремонт. Работы продлятся почти три года, за это время оно должно полностью преобразиться и приобрести современный вид. На период ремонта депутаты обеих палат - Национального совета и Федерального совета - переедут и будут проводить заседания в дворцовом комплексе Хофбург и двух временных зданиях на площади Хельденплац.

Австрия с 1938 года по апрель 1945-го входила в состав нацистской Германии. В марте 1938 года Гитлер под восторженные возгласы 250-тысячной толпы объявил в Вене, что страна стала одной из провинций рейха. В апреле было организовано голосование, в ходе которого 99,75% австрийцев высказались в поддержку аншлюса (присоединения), положившего начало волне кровавого террора и гонений на евреев и инакомыслящих. За первые недели после присоединения в Австрии были арестованы 76 тыс. человек.

Гитлер родился в австрийской деревне Рансхофен, которая со временем вошла в черту городка Браунау-на-Инне (федеральная земля Верхняя Австрия). В июне этого года Конституционный суд признал законной экспроприацию в пользу австрийского государства дома, где появился на свет будущий военный преступник, чтобы начать реконструкцию здания и избежать его превращения в место паломничества неонацистов.

Источники: gazeta.ru, ИТАР-ТАСС