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Британская полиция арестовала 18-летнего подозреваемого в связи с терактом в лондонском метро, сообщает Скотленд-Ярд.

Сотрудники правоохранительных органов графства Кент задержали подозреваемого в районе порта Дувр. "Детективы, расследующие теракт на Parsons Green, совершили арест", — сообщает полиция.

Сейчас молодой человек находится в местном полицейском участке, позже его перевезут в отделение на юге Лондона.

В интересах следствия полиция не стала раскрывать более подробную информацию об арестованном, отметив, что граждане должны оставаться бдительными.

Поиски человека, устроившего взрыв, продолжаются, добавили в полиции, отметив, что тщательно изучают улики и просматривают записи с камер видеонаблюдения.

Взрыв прогремел на станции Parsons Green на западе Лондона в утренний час пик 15 сентября. При этом 29 человек получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.