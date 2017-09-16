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Министерство культуры России официально признано потерпевшим по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении 68 млн рублей, выделенных на проект "Платформа".

"Признание потерпевшим - это формальная процедура. Мы считаем, что потерпевшего в этом деле нет и не может быть", - заявил "Интерфаксу" в субботу адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.

По его словам, проект "Платформа" был проведен полностью в соответствии с утвержденной министерством культуры программой, и денежные средства были потрачены исключительно на него. "Неопровержимый факт проведения проекта "Платформа" делает невозможным признание кого-либо потерпевшим", - сказал он.

Признание потерпевшим в рамках расследования предоставляет стороне право на подачу иска о возмещении ущерба. Однако, как сообщила агентству адвокат другого фигуранта по делу Ксения Карпинская, "защита не располагает информацией о подаче подобного иска".

Кирилл Серебренников, а также экс-директор "Гоголь-центра" и бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из госбюджета России на культурный проект "Платформа".

Малобродский и Масляева, находятся под арестом, Итин и Серебренников - под домашним арестом.

Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.