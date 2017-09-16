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Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту нападения на лидера московского штаба оппозиционера Алексея Навального Николая Ляскина.

"15 сентября в полицию поступила информация о причинении гражданину 1982 года рождения телесных повреждений около д. 60 по ул. Гиляровского. По результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (Хулиганство)", - сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного главка полиции, не уточнив личности пострадавшего.

По данным МВД, после оказания медицинской помощи пострадавший мужчина был отпущен. Полиция разыскивает подозреваемого.

Информированный источник пояснил "Интерфаксу", что речь идет об оппозиционере Николае Ляскине, на которого было совершено нападение вечером в пятницу. Сам он написал ранее на своей странице в социальной сети Twitter, что на него напали и несколько раз ударили сзади обрезком трубы.

Труба которой меня ударили сзади по голове pic.twitter.com/J2rQ6CwFTM — Николай Ляскин (@nlyaskin) 15 сентября 2017 г.

Только что на меня сзади напал ублюдок. Ударил несколько раз железной трубой. И убежал pic.twitter.com/kfaw3NurRw — Николай Ляскин (@nlyaskin) 15 сентября 2017 г.

В результате он, согласно медицинской выписке, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб и ссадину мягких тканей затылочной области.