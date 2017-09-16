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Американская авиационная бомба GBU-43/B

Иран располагает десятитонной бомбой собственного производства, сообщил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде.

"Организация оборонной промышленности по поручению Военно-космических сил изготовила бомбу весом приблизительно 10 тонн, которую возможно сбросить с самолетов "Ильюшина", — сообщил Хаджизаде в интервью телекомпании IRIB, отметив, что бомба обладает весьма большой разрушительной способностью.

Об этом он заявил в ответ на просьбу прокомментировать его собственные слова о том, что "если у США есть "мать всех бомб", то у Ирана есть "отец бомб".

В середине апреля Соединенные Штаты применили сверхмощную неядерную бомбу GBU-43 против боевиков "Исламского государства" в Афганистане. По данным Пентагона, "мать всех бомб", как называют этот девятитонный фугасный снаряд, стала самым мощным неядерным боеприпасом, использованным США.