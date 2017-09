В мире |

Ирландская авиакомпания и крупнейший в мире бюджетный авиаперевозчик Ryanair в ближайшие шесть недель отменила от 40 до 50 рейсов в день, чтобы дать возможность пилотам и другим сотрудникам уйти в отпуск после пикового летнего сезона, пишет в субботу газета The Guardian.

Кроме того, цель аннуляции 2% рейсов компании - увеличить пунктуальность, которая упала ниже 80% в первые две недели сентября из-за забастовок авиадиспетчеров и перегруженности пилотов.

