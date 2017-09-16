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На Садовом кольце в Москве началась установка памятника советскому конструктору Михаилу Калашникову, передает корреспондент "Газеты.Ru".

После нескольких переносов даты, памятник планируется торжественно открыть к Дню оружейника РФ 19 сентября.

Автором скульптуры стал Салават Щербаков, чьей наиболее крупной работой является монумент Владимиру Великому у стен Кремля.

Предыдущий памятник Калашникову был установлен в 2015 году на военном мемориальном кладбище в Мытищах, где конструктор был похоронен после смерти в 2013 году.