В Москве устанавливают памятник Калашникову
В мире | 16 сентября 2017 года, 20:11
На Садовом кольце в Москве началась установка памятника советскому конструктору Михаилу Калашникову, передает корреспондент "Газеты.Ru".
После нескольких переносов даты, памятник планируется торжественно открыть к Дню оружейника РФ 19 сентября.
Автором скульптуры стал Салават Щербаков, чьей наиболее крупной работой является монумент Владимиру Великому у стен Кремля.
Предыдущий памятник Калашникову был установлен в 2015 году на военном мемориальном кладбище в Мытищах, где конструктор был похоронен после смерти в 2013 году.
Источник: Газета.ru