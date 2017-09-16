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Художественный руководитель Московского Художественного театра имени Чехова и театра "Табакерка" Олег Табаков вечером 15 сентября, перед спектаклем почувствовал приступ острой зубной боли, которую не удалось снять с помощью обезболивающей таблетки. Однако, несмотря на это, артист отменять спектакль не стал.

Табакову стало плохо незадолго до выхода на сцену. Помощники предложили ему отменить спектакль "Чайка", однако он отверг это предложение. Артист попросил вызвать скорую помощь и сделать ему укол.

Тем временем в пресс-службе Театра под руководством Табакова заверили, что сейчас здоровью Табакова, вопреки возникшим слухам, ничего не угрожает.

"В настоящее время Табаков проходит плановое наблюдение и лечение у стоматологов. Перед спектаклем Олег Павлович почувствовал приступ острой зубной боли, которую не удалось снять с помощью обезболивающей таблетки. И тогда сам Табаков попросил вызвать "скорую помощь" и сделать ему укол", - рассказали в пресс-службе Театра под руководством Табакова.

Начало спектакля задержали на 10 минут, после чего "Чайка" в постановке Константина Богомолова была сыграна полностью и прошла с аншлагом.

Также, по информации агентства ИТАР-ТАСС, уже в антракте Табаков попросил дать ему что-нибудь перекусить для поднятия настроения и сил.