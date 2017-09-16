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Полиция проводит обыск в одном из жилых домов в Санбери, пригороде Лондона, в связи с терактом в метро на станции "Парсонс-грин".

Обыски в жилом доме произошли после того, как полиция задержала первого подозреваемого - 18-летнего мужчину, информация о личности которого не разглашается.

Зона проведения операции охраняется полицейскими кордонами, жители близлежащих домов эвакуированы в качестве меры предосторожности. В операции участвуют местные правоохранительные органы совместно с полицией Лондона.

В пятницу в утренний час пик на станции "Парсонс-грин" на западе Лондона произошел взрыв, в результате которого 29 человек получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.

Источники: Русская служба BBC, РИА Новости