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СМИ: со станции лондонского метро эвакуировали людей (1)

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В мире | 16 сентября 2017 года, 22:20

Пассажиры станции метро London Bridge в центре британской столицы эвакуированы в субботу вечером из-за угрозы безопасности. Об этом сообщает газета The Sun.

По ее данным, на месте инцидента находятся пожарные и вооруженные сотрудники правопорядка. В небе кружит полицейский вертолет. Эвакуацию провели после того, как одна из пассажирок прыгнула под колеса поезда.

В субботу днем эвакуировали пассажиров другой станции лондонского метро - Fulham Broadway, а также зрителей из прилегающего к ней кинотеатра. Причиной стала информация об угрозе взрыва бомбы.

В пятницу в британской столице произошел четвертый за последние полгода теракт. В переполненном вагоне поезда метро на станции Parsons Green прогремел взрыв, пострадали 30 человек.

После этого уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен с "серьезного" до максимального, "критического". Это означает, что новый теракт в британской столице может произойти с высокой долей вероятности.

Источник: ТАСС
Комментарии 1
Патриот 2 часа назад
Скоро всю гейропу начнут эвакуировать, вот только куда?! Сами себе вырыли яму, и это только начало.дорога одна, в АД. Америка позаботилась об этом. ЛОХИ !!!!!!
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