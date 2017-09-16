В мире |

Экстренные службы в субботу получили 57 ложных сообщений о минировании зданий в 11 регионах России. На время проверок пришлось эвакуировать более 20 000 человек. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

"В 11 регионах, в том числе в Москве, за 16 сентября поступили 57 звонков с угрозами взрыва. Они касались торговых центров, социально значимых объектов, железнодорожных вокзалов", - сказал источник.

"Все 57 объектов были обследованы. Ни одно из сообщений не подтвердилось. Задержек в движении транспорта нет", - добавили в силовых структурах.

Волна ложных сообщений о минировании зданий, в основном школ, вокзалов, аэропортов и торговых центров, началась в российских городах с 11 сентября. Пик пришелся на 13 сентября - в этот день поступили звонки об угрозе взрыва на 100 объектах только в Москве. По данным источников ТАСС, правоохранительные органы установили, что это спланированная акция, устроенная группой лиц.

В СМИ появлялись разные версии, начиная от так называемого украинского следа (по аналогии с 2014 годом, когда с украинских номеров действительно поступали ложные сообщения об угрозах взрыва в торговых комплексах) до версии, связывающей звонки со сторонниками "Исламского государства".

Источник ТАСС подчеркивал, что телефонные террористы устанавливаются, проводятся оперативно-следственные и разыскные мероприятия.